Información Regulatoria
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México -- S&P Global Ratings S.A. de C.V. no cuenta con consejeros independientes asignados (Disposiciones aplicables a las Instituciones Calificadoras de Valores, Anexo 1, Fracción VI.B).
Reporte de Calificaciones - Actuales e Histórico
Este reporte incluye la lista de calificaciones asignadas por S&P Global Ratings S.A. de C.V. a cada uno de los emisores que actualmente califica, desde la asignación de la calificación inicial.
Vea el Reporte de Calificaciones – Actuales e Histórico
Informes Anuales
Código de Conducta
Código de Conducta de S&P Global Ratings
Políticas
Actividades externas / Lineamientos de Conducta profesional
Addendum a la Política Informativa sobre Valores e Intermediación
Análisis de información y aplicación de criterios
Asignación de Calificaciones Crediticias
Designación y Funciones del Compliance Officer (Oficial de Cumplimiento)
Estándares de Capacitación, Experiencia y Competencia
Evitar la divulgación selectiva de información material no pública
Independencia y Objetividad Divisional
Información Suficiente (Calidad de la Información)
Manejo de Información Confidencial
Manejo de Proveedores para Calificaciones
Notificación al Emisor (incluyendo Apelación del Emisor)
Obsequios, Atenciones, Conferencias y Otros Eventos
Política Informativa Sobre Valores e Intermediación
Prevención de Conflictos con Servicios Complementarios y Otros Servicios
Reportes de Conducta Ilegal, no Represalias
Retiro, Discontinuación y Suspensión
Servicios Complementarios & Otros Servicios
Proceso de Calificación Crediticia
Descripción General del Proceso de Calificación Crediticia
Procedimiento interno de revisión de la documentación de carteras bursatilizadas para transacciones de financiamiento estructurado con calificación en escala nacional de México -CaVal-
Estudios de Incumplimiento
Encuentre debajo un listado con los Estudios de Incumplimiento.
Estudio anual de incumplimiento y transición de calificaciones para los sectores corporativo y de finanzas públicas de México – 2024
Estudio Anual de Incumplimiento y Transición de Calificaciones de Financiamiento Estructurado de México – 2024
Contacto
Cecilia Cárdenas
Teléfono: 52-55-5081-4409
Fax: 52-55-5081-4482
Ciudad de México