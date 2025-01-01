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México -- S&P Global Ratings S.A. de C.V. no cuenta con consejeros independientes asignados (Disposiciones aplicables a las Instituciones Calificadoras de Valores, Anexo 1, Fracción VI.B).


Reporte de Calificaciones - Actuales e Histórico

Este reporte incluye la lista de calificaciones asignadas por S&P Global Ratings S.A. de C.V. a cada uno de los emisores que actualmente califica, desde la asignación de la calificación inicial.

Vea el Reporte de Calificaciones – Actuales e Histórico


Informes Anuales

PDF fileInforme Anual


Código de Conducta

PDF fileCódigo de Conducta de S&P Global Ratings


Políticas

PDF fileActividades externas / Lineamientos de Conducta profesional

PDF fileActividades Prohibidas

PDF fileAddendum a la Política Informativa sobre Valores e Intermediación

PDF fileAnálisis de información y aplicación de criterios

PDF fileAsignación de Calificaciones Crediticias

PDF fileCódigo de Ética Empresarial

PDF fileComité de Calificación

PDF fileCorrección de Errores

PDF fileDesignación y Funciones del Compliance Officer (Oficial de Cumplimiento)

PDF fileDifusión de Calificaciones

PDF fileDocumentación y Conservación

PDF fileEstándares de Capacitación, Experiencia y Competencia

PDF fileEvitar la divulgación selectiva de información material no pública

PDF fileGlosario

PDF fileGobierno Corporativo

PDF fileIndependencia y Objetividad Divisional

PDF fileInformación Suficiente (Calidad de la Información)

PDF fileInteracción con el Mercado

PDF fileManejo de Información Confidencial

PDF fileManejo de Proveedores para Calificaciones

PDF fileMetodologia

PDF fileNotificación al Emisor (incluyendo Apelación del Emisor)

PDF fileObsequios, Atenciones, Conferencias y Otros Eventos

PDF filePolítica Informativa Sobre Valores e Intermediación

PDF filePrevención de Conflictos con Servicios Complementarios y Otros Servicios

PDF fileQuejas

PDF fileRecursos Suficientes

PDF fileRelación Potencial de Negocio

PDF fileReportes de Conducta Ilegal, no Represalias

PDF fileRetiro, Discontinuación y Suspensión

PDF fileRoles y Responsabilidades

PDF fileRotación de Analistas

PDF fileServicios Complementarios & Otros Servicios

PDF fileUsa de Modelos

PDF fileVigilancia


Proceso de Calificación Crediticia

PDF fileDescripción General del Proceso de Calificación Crediticia

PDF fileProcedimiento interno de revisión de la documentación de carteras bursatilizadas para transacciones de financiamiento estructurado con calificación en escala nacional de México -CaVal-


Estudios de Incumplimiento

Encuentre debajo un listado con los Estudios de Incumplimiento.

PDF fileEstudio anual de incumplimiento y transición de calificaciones para los sectores corporativo y de finanzas públicas de México – 2024

PDF fileEstudio Anual de Incumplimiento y Transición de Calificaciones de Financiamiento Estructurado de México – 2024


Contacto

Cecilia Cárdenas

Teléfono: 52-55-5081-4409

Fax: 52-55-5081-4482

cecilia.cardenas@spglobal.com

Ciudad de México

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