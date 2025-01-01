México -- S&P Global Ratings S.A. de C.V. no cuenta con consejeros independientes asignados (Disposiciones aplicables a las Instituciones Calificadoras de Valores, Anexo 1, Fracción VI.B).

Reporte de Calificaciones - Actuales e Histórico

Este reporte incluye la lista de calificaciones asignadas por S&P Global Ratings S.A. de C.V. a cada uno de los emisores que actualmente califica, desde la asignación de la calificación inicial.

Vea el Reporte de Calificaciones – Actuales e Histórico

Informes Anuales

Informe Anual

Código de Conducta

Código de Conducta de S&P Global Ratings

Políticas

Actividades externas / Lineamientos de Conducta profesional

Actividades Prohibidas

Addendum a la Política Informativa sobre Valores e Intermediación

Análisis de información y aplicación de criterios

Asignación de Calificaciones Crediticias

Código de Ética Empresarial

Comité de Calificación

Corrección de Errores

Designación y Funciones del Compliance Officer (Oficial de Cumplimiento)

Difusión de Calificaciones

Documentación y Conservación

Estándares de Capacitación, Experiencia y Competencia

Evitar la divulgación selectiva de información material no pública

Glosario

Gobierno Corporativo

Independencia y Objetividad Divisional

Información Suficiente (Calidad de la Información)

Interacción con el Mercado

Manejo de Información Confidencial

Manejo de Proveedores para Calificaciones

Metodologia

Notificación al Emisor (incluyendo Apelación del Emisor)

Obsequios, Atenciones, Conferencias y Otros Eventos

Política Informativa Sobre Valores e Intermediación

Prevención de Conflictos con Servicios Complementarios y Otros Servicios

Quejas

Recursos Suficientes

Relación Potencial de Negocio

Reportes de Conducta Ilegal, no Represalias

Retiro, Discontinuación y Suspensión

Roles y Responsabilidades

Rotación de Analistas

Servicios Complementarios & Otros Servicios

Usa de Modelos

Vigilancia

Proceso de Calificación Crediticia

Descripción General del Proceso de Calificación Crediticia

Procedimiento interno de revisión de la documentación de carteras bursatilizadas para transacciones de financiamiento estructurado con calificación en escala nacional de México -CaVal-

Estudios de Incumplimiento

Encuentre debajo un listado con los Estudios de Incumplimiento.





Estudio anual de incumplimiento y transición de calificaciones para los sectores corporativo y de finanzas públicas de México – 2024

Estudio Anual de Incumplimiento y Transición de Calificaciones de Financiamiento Estructurado de México – 2024

Contacto

Cecilia Cárdenas

Teléfono: 52-55-5081-4409

Fax: 52-55-5081-4482

cecilia.cardenas@spglobal.com

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