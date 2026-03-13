Acciones de Calificación

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Grupo Aeroportuario del Pacifico S.A.B. de C.V.

MXN0 mil GAP 26-2 nts due 2036

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31-Dec-2036

Largo plazo en Escala Nacional CaVal (México)

13-Mar-2026 20:42 EDT

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Grupo Aeroportuario del Pacifico S.A.B. de C.V.

MXN0 mil GAP 26 nts due 2029

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31-Dec-2029

Largo plazo en Escala Nacional CaVal (México)

13-Mar-2026 20:42 EDT

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Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios

MXN3.5 bil FEFA 2-26 nts due 09/30/2027

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30-Sep-2027

Largo plazo en Escala Nacional CaVal (México)

13-Mar-2026 14:17 EDT

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Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos S.N.C.

MXN0 mil BANOB 26-4 nts due 2038

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31-Dec-2038

Largo plazo en Escala Nacional CaVal (México)

13-Mar-2026 14:06 EDT

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Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos S.N.C.

MXN0 mil BANOB 26-3 nts due 2034

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31-Dec-2034

Largo plazo en Escala Nacional CaVal (México)

13-Mar-2026 14:06 EDT

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Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos S.N.C.

MXN0 mil fltg rate BANOB 26-2 nts due 2029

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31-Dec-2029

Largo plazo en Escala Nacional CaVal (México)

13-Mar-2026 14:06 EDT

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Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos S.N.C.

MXN0 mil fltg rate BANOB 26 nts due 2027

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31-Dec-2027

Largo plazo en Escala Nacional CaVal (México)

13-Mar-2026 14:05 EDT

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