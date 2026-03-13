Comunicados de Prensa

13-Mar-2026 20:49 EDT
S&P National Ratings asignó calificaciones de ‘mxAAA’ a los certificados por hasta MXN8,500 millones y una sobreasignación de hasta MXN3,800 millones de GAP; confirmó calificaciones existentes
13-Mar-2026 14:18 EDT
S&P National Ratings asignó calificación de ‘mxAAA’ a emisión de certificados bursátiles de largo plazo del Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA)
13-Mar-2026 14:08 EDT
S&P National Ratings asignó calificaciones de ‘mxAAA’ a emisiones de certificados bursátiles de largo plazo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras)